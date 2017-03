Plus d'infos sur le spectacle Je T'ai Laissé Un Mot à Courbevoie

Avec Michèle Bernier & Charlotte Gaccio

Adaptation, mise en scène Marie-Pascale Osterrieth

Kate et sa mère vivent dans la même maison mais pas sur la même planète... Pour Kate, le monde tourne autour de l'école, des boutiques et de son nouveau petit copain ; maman, elle, est toujours absente, débordée par son travail. Mais les deux ont malgré tout une chose en commun : le frigo de la cuisine. C'est là qu'elles se laissent des post-it, leur fa?on à elles de communiquer. Puis, un soir en rentrant à la maison, Kate trouve un message bien différent des autres... Touchant et sincère, cet échange conjugue le charme d'une lecture épistolaire et l'intensité d'une vraie histoire qui vous emportera jusqu'à l'émotion...

