Plus d'infos sur le spectacle Le Bac 68 à Courbevoie

Le centre culturel de Courbevoie présente ce spectacle

Episode comique et fantastiqueÉcriture, mise en scène et interprétation Philippe Caubère après avoir été improvisé devant Jean-Pierre Tailhade et Clémence MassartDirection technique et régie lumière Claire Charliot Régie son Mathieu FaeddaCe spectacle a pour première ambition, comme son titre l'indique, de raconter aux jeunes gens d'aujourd'hui comment leurs parents (ou grands-parents...) ont passé le bac en cette année emblématique. Péripétie qui, comme on le sait, ne fut pas piquée des vers... Les choses n'ont plus jamais été après ce qu'elles étaient avant, n'en déplaise aux méchantes langues et mauvais esprits qui ne sont pas les derniers pourtant à profiter encore des progrès, de société en particulier, qui en sont issus. En ces temps de révisionnisme général, il me semble que rappeler ceci, sous une forme comique et populaire qui plus est, tient presque du devoir civique et républicain... ! Le but restant, bien sûr, d'abord et malgré tout, de faire rire petits et grands.PMR : 01 46 67 70 00