Plus d'infos sur le spectacle Le Jour Ou J'ai Rencontre F.l. à Courbevoie

Le centre culturel de Courbevoie (1-1049891/92/93/94;3-1049895)présente ce spectacle

LE JOUR OU J'AI RENCONTRE Franz LisztDe Pascal AmoyelMise en scène Christian FromontAvec Pascal AmoyelLumières Philippe SéonJohann Sebastian Bach : Prélude Clavier Bien tempéré I BWV 853 en mi bémol mineurW. Amadeus Mozart : La petite tartine de beurre, La marche turqueCarl Czerny : Etude de mécanismeLudwig van Beethoven - Franz Listz : Allegretto de la 7e SymphonieFranz Liszt : Vallée d'Obermann (1ère Année de Pèlerinage)Légende de St François de Paule marchant sur les flots, Chant du berceauFrederic Chopin : Nocturne N°1 opus 9 en si bémol mineurRichard Wagner - Franz Liszt : Mort d'amour d'IsoldePascal Amoyel : ImprovisationsOn dit souvent que la vie de Franz Liszt est un roman... Celui qui fut la première grande «star» de l'histoire, virtuose adulé à travers toute l'Europe, inventeur du récital, séducteur aux mille conquêtes et fervent croyant, fut aussi le compositeur le plus visionnaire de son temps. C'est avec son regard émerveillé d'enfant que Pascal Amoyel nous convie à rencontrer «son» Franz Liszt. Le public voyage à leurs côtés dans un spectacle à la forme unique mêlant musique, théâtre, et... magie.Une création musicale d'une rare intensité !PMR : 01 46 67 70 00