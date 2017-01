Plus d'infos sur le spectacle Les Chatouilles? à Courbevoie

Le centre culturel de Courbevoie (1-1049891/92/93/94;3-1049895)présente ce spectacle

Les Chatouilles ou la danse de la colère Odette nous emmène au coeur de la danse, qui lui permet d'exprimer ce qu'elle ne peut pas dire... Quand la vie fait taire les mots, naissent les paroles du corps. La danse et la musique ont une place primordiale dans cette création, ce qui la rend totalement originale, unique, le mouvement apporte toute une poésie où parfois les mots s'égarent. C'est une pièce rare car elle traite d'un sujet lourd avec beaucoup de légèreté, d'humour, car oui on rit beaucoup ! La vie est faite de ces extrêmes, le parcours d'Odette pourra vous paraître insolite mais il est inspiré d'une histoire vraie, toute aussi vraie que ces chiffres alarmants : il y a 75000 viols par an en France et plus de la moitié concernent seulement les enfants... Ça valait bien une pièce de théâtre non ?PMR : 01 46 67 70 00