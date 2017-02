Plus d'infos sur le spectacle Nawell Madani à Courbevoie

Le centre culturel de Courbevoie (1-1049891/92/93/94;3-1049895)présente ce spectacle

Le parcours d'une jeune belge qui part à la conquête de Paris. De danseuse à comédienne, Nawell nous invite aux premières loges de ses déboires, de sa première fois à ses castings et surtout à l'obtention de la fierté de son père ! Après 3 Olympia Complet, Nawell Madani sera au Palais des Sports de Paris les 15&16 avril 2016 et en tournée. En 2011, Nawell Madani abandonnait la danse pour se lancer en solo et écrire son premier one woman show « C'est moi la plus Belge ! », en collaboration avec Ali Bougheraba à la mise en scène. Après un passage au Jamel Comedy Club et au Grand Journal de Canal Plus, elle arpente les petites salles et se lance sur le viral avec des vidéos sur Instagram qu'elle nommera les «Instawell». Elle sera la première humoriste à utiliser cette application. Le succès est au rendez-vous, elle totalisera plus de 20 millions de vues. Nawell ne quitte alors plus la scène et commence son Welltour à travers la France. Octobre 2013, on la découvre aux Feux de la Rampe où elle jouera à guichet fermé durant 3 mois. Elle donne rendez-vous à son public sur toutes les scènes parisiennes et de province, avant de se retrouver sur des scènes mythiques tels que le Palais des Glaces (de janvier à avril 2014), le Trianon (du 23 octobre au 1er novembre 2014), ou des salles prestigieuses comme le Cirque Royal de Bruxelles (3 mai 2014), la Bourse du Travail à Lyon (29 novembre 2014 et 24 avril 2015), le Silo à Marseille (28 mai 2014 et 17 avril 2015), le Zénith de Montpellier (27 mai 2014). Preuve de son succès fulgurant, le spectacle cumule aujourd'hui plus de 75 000 spectateurs. Nawell a aussi été nommée dans la catégorie One Man Show pour les Globes de Cristal 2015, auprès d'artistes reconnus comme Gad Elmaleh, Florence Foresti, Gaspard Proust et Alex Lutz. Un an plus tard, elle a accompli son rêve : jouer à l'Olympia et « gagner la fierté de son père ». Là encore, elle ne fait rien comme les autres. Allez-vous manquer le phénomène ? PMR : 01 46 67 70 00