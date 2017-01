Plus d'infos sur le spectacle Tout à Refaire à Courbevoie

Le centre culturel de Courbevoie (1-1049891/92/93/94;3-1049895)présente ce spectacle

Quand deux vieux copains se donnent rendez-vous en terrasse d'un bistrot méridional, il y a fort à parier qu'ils vont y causer amours ou emmerdes. Jean, Philippe Lellouche, est un quinquagénaire encore très frais et qui le sait. D'ailleurs, il ne rate aucune occasion de faire savoir à Joseph, Gérard Darmon, que malgré ses beaux discours sa « tuyauterie » est à revoir, et qu'à leur âge il est bon de se ranger comme on prépare son épargne retraite. Le seul problème à cette conversation décousue d'égocentrés généreux, c'est qu'ils sont épiés par une jeune femme armée d'une clochette à remonter le temps, comme pour vérifier le bien-fondé de leur nostalgie. Etait-ce vraiment mieux avant ? PMR : 01 46 67 70 00