Plus d'infos sur le spectacle Bovary, Les Films Sont à Fontenay aux Roses

BOVARY, LES FILMS SONT PLUS HARMONIEUX QUE LA VIE Cie Barbès 35 / Cendre Chassanne A partir de 14 ans Madame Bovary signe l'entrée dans le roman moderne. À travers le parcours chaotique d'une femme qui déroge à la moralité dominante, Flaubert observe et épingle la société, ses dérèglements, ses limites. Surtout, il agite la question de l'émancipation. Cendre Chassanne, elle, lit, enregistre, écoute. Une phrase singulière et entêtante l'obsède : « C'est Truffaut qui aurait dû faire le film plutôt que Chabrol ». Elle engage alors le processus d'écriture du film dont elle a rêvé, passe des coups de fil à Truffaut, envoie des mails à Flaubert. Elle est exigeante et fignole toutes les scènes du film... On retrouve dans cette mise en scène résolument contemporaine toute la « patte » de la Cie Barbès 35 qui entremêle habilement théâtre, projection vidéo et musique pour donner à cette Bovary une modernité éclatante. Distribution Texte, mise en scène et jeu plateau : Cendre Chassanne Co-mise en scène et jeu à l'écran : Pauline Gillet Chassanne Création et régie lumière, vidéo : Sébastien Choriol Costumes : Pauline Gillet Chassanne, Marie-Sol Camus Son : Edouard Alanio Réalisation images : Octave Paute