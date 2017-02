Plus d'infos sur le spectacle Chloé Lacan, Ménage à Trois à Fontenay aux Roses

CHLOÉ LACAN Ménage à trois A partir de 8 ans Comment mener une vie normale quand on a la délicatesse décadente, le désespoir hilarant, l'opéra déjanté et l'accordéon érotique ? Après 9 ans de « Crevette d'Acier » et 4 ans de « Plaisirs Solitaires », son spectacle solo, Chloé Lacan revient avec un nouvel Opus, pour lequel elle s'entoure de 2 complices, multi-instrumentistes. Un « Ménage à Trois », qui sert à merveille la folie douce de cette Diva espiègle. Le trio est polymorphe et passe d'un instrument à l'autre, tissant des univers musicaux délicats et puissants avec une complicité jubilatoire. Distribution Textes, musiques, chant, accordéon, ukulélé : Chloé Lacan Piano, percussions, ukulélé, choeurs : Nicolas Cloche Saxhorn Basse, flugabone, glokenspiel, choeurs : Brice Perda Son : 6K0 (François Joury) Lumière : Thomas Miljevic Complicité Artistique : Damien Dutrait