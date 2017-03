Plus d'infos sur le spectacle Orphelins à Fontenay aux Roses

A partir de 15 ans

ORPHELINS Dennis Kelly / Cie Théâtre du Prisme Le dîner d'Helen et de Danny est interrompu par l'apparition du frère d'Helen, Liam. Celui-ci, hagard et couvert de sang, prétend avoir porté secours à un jeune homme victime d'une agression dans la rue. Mais il apparaît bien vite que Liam, qui a des fréquentations louches et un passé pas très net, n'a pas dit toute la vérité. Au fil de ses récits, il ne cesse de changer de version. Qui est cette mystérieuse victime qui a soi-disant disparu ? A-t-elle besoin d'aide ? Faut-il appeler la police ? Ou régler la question soi-même ? Les certitudes volent en éclat et les liens fraternels sont mis à l'épreuve de considérations morales et citoyennes tout aussi cruciales. Orphelins traite d'une question morale forte : les liens familiaux ont-ils la priorité sur la responsabilité civique ? Un huis clos familial qui semble nous dire : « Et vous, qu'auriez-vous fait ? »