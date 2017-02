Plus d'infos sur le spectacle Retour A Closingtown à Fontenay aux Roses

à partir de 11 ansUn désert, une mine d'or, des chevaux, des revolvers et le classique nuage de poussière au crépuscule : le western !Venez découvrir Closingtown, dernière ville de l'ouest, coffre-fort du plus gros filon d'or ! Closingtown, avec son espace infini et désertique, son soleil implacable et ses buissons épineux sans oublier son shérif, son saloon et sa jolie putain. Rares sont les diligences qui parviennent jusqu'ici ! Closingtown est bel et bien encerclé, enfermé par l'hiver. Et si le grain comme les nouvelles viennent à manquer, c'est surtout le whisky qui fait défaut et qui se vend à prix d'or...Accompagnée à la guitare électrique par Arthur Maréchal, Christèle Pimenta dresse l'univers sonore du western à travers un récit haletant piqué de l'humour de l'ouest !L'intégralité du western vous est racontée sur deux mardis consécutifs. Mardi 28 février : épisode 1Mardi 7 mars : épisode 2Mardi 21 Mars : épisode 1Mardi 28 mars : épisode 2