Étoile montante de la dramaturgie russe, Ivan Viripaev met en jeu notre capacité à croire et produit une réflexion vertigineuse, pleine de sagesse, sur l'existence et la condition humaine. Que reste-t-il lorsque tout a été vécu et que tout n'a pas encore été dit ? Est-ce que l'amour vécu a été réciproque ? Où était le vrai ? Quatre narrateurs trentenaires déroulent les histoires de ces vieux époux qui persistent jusqu'au bout dans leur comédie de l'amour et du mensonge. Oh Oh Vertige de l'amour...

d'Ivan Viripaev | mise en scène Julia Vidit | texte traduit du russe par Tania Moguilevskaia et Gilles Morel

(Éd. Solitaires Intempestifs, 2015) | avec Claire Cahen, Laurent Charpentier, Barthélémy Meridjen et Lisa Pajon | durée 1h35

