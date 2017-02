Plus d'infos sur le spectacle La Rive Dans Le Noir à Malakoff

LA RIVE DANS LE NOIRDe Pascal Quignard Mise en scène et interprétation Pascal Quignard et Marie VialleScénographie et costumes Chantal de la CosteLumières Jean-Claude FonkenelConseil artistique Julie Guibert Son Pierre Avia Travail voix Dalila KhatirMasques Cécile Kretschmar |Educateur d'oiseaux Tristan PlotDurée env. 1h15 L'auteur de Tous les matins du monde et l'une de nos plus belles actrices offrent un délicat cérémonial à l'immense chorégraphe Carlotta Ikeda, disparue en 2014. Depuis plusieurs années, Pascal Quignard et Marie Vialle tissent une relation artistique hors norme, aux tréfonds de la langue, du geste, de la voix et de la musique. Avec cet inédit, ils s'inspirent de cette grande dame du but? pour inventer leur propre performance où se côtoient la présence et l'absence, la vie et la mort. Qui a vu danser Carlotta Ikeda sait à quel point de raffinement elle maîtrisait l'art de la métamorphose, un corps humain et animal, minéral et végétal, nouveau-né et mourant, obscur et lumineux. À son tour, Marie Vialle livre les interstices des gestes. Interprète-musicienne, elle délivre tout en nuances le texte, chante aussi, siffle, retrouve les cris les plus rauques et les plus stridents des sonorités d'Olivier Messiaen dans un langage complice avec le narrateur et pianiste Pascal Quignard. Entre eux, un espace théâtral agite les fondements de l'être, sur une rive de lumière, où une chouette effraie et un corbeau deviennent les messagers poétiques de ce voyage intérieur. production compagnie Sur le Bout de la langue/Anahi | coproductionfestival d'Avignon, CDR de Tours – Théâtre Olympia, Le Liberté – SN de Toulon, Pôle Arts de la Scène – Friche la Belle de Mai, Équinoxe – SN de Châteauroux, festival Terres de Paroles, Le Parvis – SN de Tarbes, La Chartreuse de Villeneuve-lèz-Avignon (en cours) | avec le soutiende la DRAC Auvergne – Rhône-Alpes, de la SPEDIDAM, du CENTQUATRE–Paris