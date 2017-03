Plus d'infos sur le spectacle Palestro à Malakoff

PALESTROUn projet de Bruno Boulzaguet co-écrit avec Aziz ChouakiMise en scène Bruno BoulzaguetAvec Cécile Garcia Fogel, Jocelyn Lagarrigue et trois jeunes acteurs issus de l'ESCA d'Asnières-sur-Seine (distribution en cours) Lumières Olivier OudiouVidéo Thomas Cottereau Scénographie et costumes Delphine Ciavaldidni Durée env. 1h30Bruno Boulzaguet, metteur en scène français, et Aziz Chouaki, auteur algérien, trouvent le chemin libérateur des tabous et non-dits de la guerre d'Algérie en portant à la scène un documentaire-fiction liant le tragique et le pudique, la grande Histoire et la traversée personnelle. Soixante ans après, les souvenirs de cette lutte sanglante affleurent comme des blessures mal refermées de part et d'autre de la Méditerranée. La guerre serait encore occultée, on nierait encore la torture, même si plus personne n'ignore sa pratique. Le 18 mai 1956, vingt appelés français tombent dans une embuscade dressée par des maquisards algériens à Palestro. La répression française brutale s'abat sur cette région kabyle. Inspirés de ce fait historique et du mutisme de leurs familles, le duo Boulzaguet-Chouaki lève un coin du voile en tissant l'intrigue d'un ancien combattant, témoin de l'embuscade de Palestro, qui laisse à ses enfants un énigmatique testament. La vie insondable et opaque de ce naufragé d'après-guerre attise la curiosité de la fratrie et réinscrit dans notre mémoire une guerre dont on a perdu le sens, comme si les problèmes étaient ceux d'un conflit d'antan, et non ceux d'une cohabitation d'aujourd'hui.production Theodoros Group | coproduction Théâtre du Gymnase – Marseille | avec le soutien du Théâtre 71 – SN de Malakoff, de la DRAC Île-de-France