C'est sa propre histoire que Sorj Chalandon nous raconte. Il est journaliste lorsqu'il rencontre Denis Donaldson dans les années 70, militant de l'IRA et leader du Parti Indépendantiste Irlandais. Naît une amitié fraternelle et engagée entre les deux hommes. Avant d'être assassiné, Donaldson avouera avoir informé les services britanniques pendant 25 ans...

De cette amitié défigurée, Sorj Chalandon fera deux romans, adaptés en une seule pièce par Emmanuel Meirieu, découvert à Meudon avec De beaux lendemains et Birdy. Sur scène, trois solos émouvants, trois confessions bouleversantes dévoilant les secrets du traître et de ces héros trompés, l'ami et le fils. Sur fond d'une Irlande malmenée par la guérilla entre républicains et nationalistes, ces témoignages intenses tentent de retrouver l'humanité d'un renégat assumé.

