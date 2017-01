Plus d'infos sur le spectacle Teatro Delusio à Meudon

Mené tambour battant par les maîtres du théâtre de masque, Teatro Delusio dévoile les infinies facettes de l'univers du théâtre. À travers les techniciens, grands héros de la pièce, on assiste à un défilé d'artistes en tout genre depuis les coulisses: orchestre symphonique, danseuse étoile, cantatrice...Autant de personnages qui nous laissent imaginer les scènes de spectacle les plus folles.

Les artistes de Familie Flöz associent les techniques du jeu d'acteur, du mime, du jeu masqué, de la danse, de la musique, de l'acrobatie et de l'illusionnisme pour créer le singulier langage de leur écriture visuelle et dramatique. Une performance pleine de drôlerie et de sensibilité.

