Plus d'infos sur le spectacle Bella Figura à Neuilly sur Seine

Texte et mise en scène Yasmina Reza

Avec Emmanuelle Devos, Camille Japy, Louis-Do Lencquesaing, Micha Lescot, Josiane Stoléru

Après le succès de Comment vous racontez la partie, Yasmina Reza est de nouveau accueillie au Théâtre des Sablons avec Bella Figura, une pièce aux dialogues ciselés qu'elle a choisi de mettre en scène. Une première création en langue allemande par la troupe de la Schaubühne de Berlin en 2015 sous la direction artistique de Thomas Ostermeier a mis en exergue l'ambivalence d'un texte aux contours doux et amers. Femme de lettres dont les pièces sont jouées et traduites dans le monde entier, Yasmina Reza maîtrise l'art de faire rire avec intelligence et raffinement. Avec Bella Figura, elle s'empare à nouveau des petites histoires du quotidien pour révéler les failles de personnages contemporains entre comédie et drame existentiel. Sur le parking d'un restaurant, Boris et sa maîtresse Andrea sont en pleine querelle lorsqu'ils renversent une vieille dame venue fêter son anniversaire avec son fils et sa belle-fille. C'est le début d'une soirée aux airs de catastrophe.

Site web : http://culture.theatredessablons.com

Infos réservation :

http://culture.theatredessablons.com/spectacles/bella-figura