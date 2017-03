Plus d'infos sur le spectacle Le Prince Travesti à Neuilly sur Seine

Mise en scène Daniel Mesguich

Avec Alexis Consolato, Sterenn Guirriec, Alexandre Levasseur, Fabrice Lotou, Sarah Mesguich, William Mesguich, Rébecca Stella

Daniel Mesguich et Marivaux, cela nous évoque des souvenirs de succès, de triomphe et de plaisirs mêlés.

Et comme souvent chez le maître du marivaudage, l'intrigue repose sur un travestissement : le prince de Léon cache ses origines sous les traits d'un aventurier. Il est aimé de la Princesse de Barcelone mais aussi de sa confidente Hortense. C'est cette dernière qu'il choisit. Dès lors, comment échapper à la puissance de la princesse et aux manoeuvres machiavéliques du ministre Frédéric ?

Relations amoureuses et politiques sont intimement liées dans ce palais où princes, princesses, valets, suivantes et ministres s'espionnent à travers le jeu des miroirs jusqu'à ce que les masques tombent. Un grand moment de théâtre dans une mise en scène audacieuse où Daniel Mesguich restitue avec noirceur la violence et les excès des sentiments amoureux et du jeu politique.

Site web : http://culture.theatredessablons.com

Infos réservation :