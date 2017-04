Plus d'infos sur le spectacle Maris et femmes à Neuilly sur Seine

Adaptation Théâtre Christian Siméon

Mise en scène Stéphane Hillel

Avec Alka Balbir, Marc Fayet, Hélène Médigue, Emmanuel Patron, José Paul, Florence Pernel, Astrid Roos

On peut compter sur Woody Allen pour disséquer les névroses de nos amours ! Remarquablement adapté de son film éponyme sorti en 1992, Maris et femmes retranscrit l'humour caustique de cette chronique conjugale, dans l'ambiance newyorkaise de l'époque.

Jack et Sally ont décidé de se séparer à l'amiable et l'annoncent, lors d'une soirée, à leurs meilleurs amis Gabe et Judy. Pour ces derniers, la nouvelle résonne comme un coup de tonnerre et va remettre en question leur union, les renvoyant à leurs propres failles.

Sept comédiens épatants enchaînent les scènes croustillantes dans cette vision décalée de l'amour et des rapports humains. Intelligence diabolique et cynisme décomplexé. Du pur Woody Allen ! Une comédie vive et légère finement interprétée. Un vrai régal.

Site web : http://culture.theatredessablons.com

Infos réservation :