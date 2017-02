Plus d'infos sur le spectacle Réparer les vivants à Neuilly sur Seine

D'après le roman de Maylis de Kerangal

Adaptation, mise en scène Emmanuel Noblet

Avec Emmanuel Noblet

Grand succès critique et public de l'année 2014, Réparer les vivants de Maylis de Kerangal est l'épopée d'une course contre la montre autour d'une transplantation cardiaque.

En transposant le roman au théâtre, le metteur en scène et comédien Emmanuel Noblet réussit une performance remarquable. Seul en scène, il donne vie à une dizaine de personnages, accompagné de voix off, de vidéos et de musiques. Une interprétation totale, physique et engagée, adoubée par l'auteur du roman, plébiscitée par le public et la critique au Festival Off d'Avignon 2015.

Un moment rare de théâtre pour une plongée saisissante dans le coeur humain, siège des émotions et de l'amour.

