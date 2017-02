Plus d'infos sur le spectacle Terre noire à Neuilly sur Seine

De Stefano Noblet

Traduction de l'italien Pietro Pizzuti

Mise en scène Irina Brook

Avec Romane Bohringer, Hippolyte Girardot, Jeremias Nussbaum, Babetida Sadjo, Pitcho Womba Konga

Tout commence lorsqu'un agent commercial d'Earth Corporation s'arrête près du champ de canne à sucre de Hagos et lui promet des récoltes miraculeuses. Comme tous les paysans de la région, Hagos tombe dans le piège. La réalité s'avère dramatique : ses plantations se dessèchent, la terre est meurtrie par les produits chimiques et les dettes l'étranglent. Contraints de céder leur terre pour une bouchée de pain, le fermier et sa femme décident de faire appel à une jeune avocate déterminée.

Débute alors une bataille psychologique digne d'un thriller hollywoodien. Stefano Massini campe l'histoire terrible de paysans sud-africains devenus les jouets de grandes firmes.

Irina Brook s'empare de ces scènes intenses pour reconstruire, à travers un théâtre d'actualité, l'image d'un monde en péril face au pouvoir de l'argent.

