Plus d'infos sur le spectacle À Tort Et À Raison à Puteaux

À TORT ET À RAISON DE RONALD HARWOOD Mise en scène Georges Werler Avec : Michel Bouquet, Francis Lombrail, Juliette Carré, Didier Brice, Margaux Van Den Plas, Damien Zanoly Durée : 1h50En 1946, à Berlin, le commandant américain Steve Arnold se retrouve face au célèbre chef d'orchestre, Wilhelm Furtwängler. Ce dernier se voit reprocher d'avoir continué à diriger la Philharmonie durant le régime hitlérien et échangé une poignée de mains avec le dictateur. Le commandant va enfin poser la question à laquelle Furtwängler n'a jamais su répondre clairement et il est bien décidé à mettre au grand jour sa culpabilité. Par le scénariste du film Le Pianiste, entrez dans une histoire palpitante et assistez à l'affrontement entre le commandant et l'artiste. A-t-on raison ou tort d'accuser Wilhelm Furtwängler, chef d'orchestre renommé, de compromission avec le régime nazi ? L'art peut-il serrer la main à la barbarie ?