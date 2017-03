Plus d'infos sur le spectacle Coiffure Et Confidences à Puteaux

COIFFURE ET CONFIDENCES DE ROBERT HARLING Adaptation : Didier Caron Mise en scène : Dominique Guillo Avec Marie-Hélène Lentini, Léa François, Anne Richard, Sandrine Le Berre, Isabelle Ferron, Brigitte Faure Durée : 1h30Dans un charmant salon de coiffure de Paimpol, quelques clientes habituées du lieu se retrouvent autour de Thérèse, la patronne, et s'épanchent sur leur vie, partagent leurs confidences, s'amusent de leur parcours et... de leurs conjoints ! La joie et les rires sont contagieux chez “Thérèse Beauty”. Pourtant, toutes connaissent l'épreuve que leur amie Jeanne et sa fille Magalie traversent... Cette comédie est une ode à la “fraternité féminine”, une leçon émouvante et optimiste de solidarité. Coiffure et Confidences est l'adaptation de Steel Magnolias, la pièce à l'origine du film Potins de Femmes avec Julia Roberts, Sally Field et Shirley MacLaine