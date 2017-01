Plus d'infos sur le spectacle Romeo Et Juliette à Puteaux

ROMÉO ET JULIETTE Par la compagnie Viva, d'après William Shakespeare Mise en scène : Anthony Magnier Avec : Julien Bouanich (Roméo), Camille Claris (Juliette), Benjamin Egner (Capulet), Vanessa Koutseff (La nourrice), Lauri Lupi (Tybalt / frère Laurent / Lady Capulet), Benjamin Penamaria (Mercutio / Le Prince), Lionel Pascal (Benvolio / Pâris), Axel Hache (à la batterie) Durée : 1h45Après le succès rencontré la saison dernière de la pièce Un fil à la patte, Puteaux a choisi de soutenir la dernière création de la compagnie Viva et le travail de son metteur en scène Anthony Magnier. Celui-ci poursuit son exploration des grands textes du répertoire, dans l'idée de les partager avec un large public, et s'attaque désormais à Roméo et Juliette. "Notre Roméo et Juliette rendra hommage à Shakespeare et son théâtre, non dans une forme de reconstitution historique, mais dans le réveil des énergies qui habitent ses textes. L'acteur sera au centre du travail, pas de costumes d'époque mais des éléments "citatifs", un pourpoint par ici, une fraise par là. Les décors seront à l'image du Globe (le théâtre historique de Shakespeare) : des éléments mobiles et évocateurs plus qu'une recherche de naturalisme. Tout en conservant la structure dramaturgique, le texte sera retravaillé pour être au plus proche du spectateur du 21e siècle."Anthony Magnier Roméo et Juliette fait partie de ces pièces rares et magnifiques qui allient dans une perfection presque inhumaine comédie et tragédie. Si cette oeuvre, qui a traversé les siècles, est devenue la pièce la plus célèbre de Shakespeare, et peut-être plus célèbre que Shakespeare lui-même, c'est parce qu'elle nous fait ressentir cette flamme unique et merveilleuse. Elle nous fait revivre cet instant étourdissant qu'est le coup de foudre amoureux.