Plus d'infos sur le spectacle Les Oiseaux De Paradis à Rueil Malmaison

LES OISEAUX DE PARADISDepuis plus de 10 ans la Compagnie n'avait pas fait de tournée en France car elle avait posé ses ailes durant 4 ans dans le très célèbre Cabaret d'Alsace « Le ROYAL PALACE » de Kirrwiller, ainsi 7 ans dans la Drôme à Valence aux« FOLIES DU LAC » et ensuite dans un théâtre à Los Angeles (Californie - USA) La troupe a écumé les théâtres d'Europe et du monde ainsi que les plateaux TV depuis 30 ans, au fil des années le spectacle a beaucoup évolué,la compagnie est à ce jour une référence absolu dans le métier, elle a également produit des Shows en Chine (Shanghai-Pékin) - Corée du Sud (Séoul).Outre les spectacles, elle travaille toujours également pour les costumes sur les émissions de Patrick Sébastien,« LE PLUS GRAND CABARET » et « LES ANNEES BONHEUR »Pour cette tournée la troupe sera composée de 17 Artistes sur scène, Danseuses, Danseurs, Chanteuse, VisuelLa très grande qualité des costumes et le choix des musiques, Chorégraphies font le succès de ce spectacle.Les Thèmes visités sont très variés, très colorés et très enlevés entre autres Opening Plumes – James Bond Medley – Sexy Chic Ballet - Mambo Chacha – « Queen » Medley Rock – Disco Medley - Fantôme de l'Opéra – Acrobatique Urbain Ballet - la Belle journée à Versailles – Sexy Caraïbe Pirates – Cotton Club 1930 – Madonna Medley – China Contemporain Ballet - L'incontournable et endiablé French Cancan – Le grand Final.Un spectacle unique et de grande classe avec un Leitmotiv qui n'a pas changé depuis la création Du Strass pour Chasser le Stress