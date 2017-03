Plus d'infos sur le spectacle La Tragedie Du Roi Christophe à Sceaux

LA TRAGEDIE DU ROI CHRISTOPHED'Aimé CésaireMise en scène Christian Schiaretti / Théâtre National Populaire Villeurbanne« S'il est un théâtre forum, public, politique, qui confronte les hommes à leur destin, les individus au collectif, les citoyens à l'Histoire, c'est bien celui-là. Résolument simple et sobre dans la forme, pour mieux faire entendre la flamboyante et messianique parole du poète. Un grand souffle y court et le patron du TNP, qui a non seulement la passion du verbe mais celui des plus généreux engagements, le génie de la troupe et le goût du plaisir, gagne son pari. Passionner le public, la troupe noire menée avec truculence et rigueur conjuguées y parvient superbement. »Fabienne PascaudLa Tragédie du roi Christophe débute après la révolution Haitienne. Une fois l'indépendance conquise et le règne de Jean-Jacques Dessalines achevé, Henri-Christophe est nommé Président de la république par le Sénat.Il refusera ce titre, fondera un royaume au Nord dont il sera roi. Mais manquant de mesure, il impose au peuple des conditions de travail extrêmes et cruelles. Le poussant à la révolte, le roi Christophe se mène lui-même à la mort...Précédée par Et les chiens se taisaient (1946, « arrangée » pour le théâtre en 1956) et suivie de Une Saison au Congo (1967), La Tragédie du roi Christophe constitue la pièce maitresse de ses « tragédies de la décolonisation » écrites par Aimé Césaire pour témoigner – remarquablement – d'un acte politique majeur de notre temps.La Tragédie du roi Christophe est une oeuvre barbare (au sens noble du terme) , lyrique et nécessaire. Affirmant que la politique est la force moderne du destin et l'histoire la politique vécue, Aimé Césaire donne à voir l'invention d'un futur, d'un futur enraciné. L'aventure haïtienne de Christophe évoque le destin collectif du peuple africain d'aujourd'hui. À la phase de la révolte aiguë a succédé celle de la re-connaissance, de la constitution d'un patrimoine authentique et librement assumé.Cette entreprise doit être celle d'un bâtisseur, d'un architecte :Aimé Césaire a su créer un personnage d'une grande et haute stature avec une vigueur et une invention poétique exceptionnelles.Christophe est un homme d'Afrique. Il est le Muntu,l'homme qui participe à la force vitale (le n'golo) et l'hommedu verbe (le nommo).