LES BAS-FONDS De Maxime GorkiAdaptation et mise en scène Éric LacascadeAvec : Jérôme Bidaux, Laure Catherin, Arnaud Chéron, Arnaud Churin, Murielle Colvez, Christophe Grégoire, Stéphane E. Jais, Gaëtan Vettier « L'enjeu de ce spectacle est de trouver une forme qui permette de rendre compte de toute la puissance politique sociale et humaine de la pièce en évitant les clichés réalistes qu'une telle problématique peut provoquer. Dans l'état de crise que nous vivons, s'attacher à décrire et à comprendre ces exclus permet aussi de mieux nous comprendre nous-mêmes. Je souhaite aussi, pour revenir à Gorki que j'apprécie particulièrement pour son parcours humain exceptionnel, faire entendre ses désirs, ses utopies et ses contradictions politiques. Pour moi, il s'agit de l'un des plus grands auteurs russes qui a suivi, puis critiqué les plus importants responsables révolutionnaires de son temps. Ainsi a-t-il côtoyé Staline et ses proches jusqu'aux limites du possible. Pièce de troupe, pièce de groupe, pièce d'acteurs Les Bas-fonds me donnent l'occasion de retrouver les comédiens qui m'ont accompagné sur les précédentes créations et d'intégrer dans cette équipe les jeunes talents sortant de l'école du Théâtre National de Bretagne. »Éric Lacascade