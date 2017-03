Plus d'infos sur le spectacle Orchestre Titanic à Suresnes

Meto, Lubka, Doko, et Louko, c'est un peu les Marx Brothers échappés d'une pièce de Beckett. Eux, ils n'attendent pas Godot, mais un train.

Il y a longtemps qu'ils sont là, à errer dans cette gare désaffectée, à regarder les trains qui passent et ne s'arrêtent jamais. SDF à temps plein et à l'alcool facile, ils répètent inlassablement la scène dans l'indifférence générale : un jour leur train viendra. Ils y monteront avec leurs valises vides et en redescendront avec les valises pleines, volées aux voyageurs. Un jour, forcément, ils « foutront le camp »... L'irruption d'Hari, magicien du bonheur en kit, leur en redonne l'espoir. Va-t-il réaliser leur rêve d'un autre monde ou n'est-il qu'un marchand d'illusion ? Philippe Lanton explore depuis six ans les auteurs balkaniques. Il s'attaque cette fois à une comédie bulgare de 2002, une farce « loufoque, désopilante et profonde » qui ressemble fort à notre Europe de 2017 : un paquebot en perdition, une gare où survivent des laissés pour compte et où ce sont toujours les mêmes qui montent dans le train.

mardi 14 mars à 21:00

